France : une jument redonne la parole aux résidents d'un Ephad

La jument Dounka est devenue la meilleure amie des résidents d'un Ephad à Flangebouche, dans le Doubs en Bourgogne. En s'invitant dans les chambres des résidents de la maison de retraite, elle les aide pour certains à retrouver l'usage de la parole et calme leurs angoisses, rapporte France info.

En agissant comme une véritable sauveuse, Dounka, qui a pris l'ascenseur pour rejoindre les chambres n'est pas passée inaperçue dans l'établissement.

Qualifiée d'"extraordinaire", elle a déjà conquis le coeur des résidents. En caressant l'animal ou juste en l'apercevant, certaines personnes âgées revivent et s'émerveillent. Douce et docile au contact des humains, Dounka se laisse facilement approcher et fait le bohneur autour d'elle.