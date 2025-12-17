Actes antichrétiens : la France en tête des pays européens les plus touchés

La France apparaît comme le pays européen le plus affecté par les actes antichrétiens, selon un rapport du Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ). Le document met en évidence une hausse continue des atteintes visant les chrétiens sur l’ensemble du continent, avec une concentration particulièrement marquée dans l’Hexagone.

En 2024, 770 actes antichrétiens ont été recensés par les forces de l’ordre en France, auxquels s’ajoutent 139 faits documentés par la société civile. Les premiers mois de 2025 confirment cette dynamique préoccupante : entre janvier et juin, ces actes ont progressé de 13 %. Vandalisme, profanations, vols et incendies criminels touchent de nombreuses églises à travers le pays, de la Normandie aux Hauts-de-France, en passant par l’Île-de-France et le Sud-Ouest.

Face à cette situation, 86 sénateurs ont lancé, le 26 septembre dernier, un appel solennel en faveur d’une meilleure protection des chrétiens, au même titre que celle accordée aux autres confessions.

Le phénomène dépasse toutefois le cadre national. À l’échelle européenne, plus de 2 200 actes de haine visant des chrétiens ont été recensés en 2024. Le rapport évoque une « progression inquiétante de l’intolérance antichrétienne », susceptible d’entraîner une marginalisation des chrétiens dans l’espace public et une remise en cause de convictions inspirées du christianisme.

Après la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne figurent parmi les pays les plus touchés, devant l’Espagne et la Pologne. Près de la moitié des actes relèvent du vandalisme, 15 % des incendies criminels, 13 % des profanations et 8 % des violences physiques.

Le rapport identifie trois profils principaux d’auteurs : des musulmans radicalisés, des groupes laïcistes militants et des mouvements d’extrême gauche, soulignant que, malgré des motivations différentes, ces acteurs contribuent à l’installation d’un climat durablement hostile aux chrétiens.