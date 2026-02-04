Affaire Epstein : LFI réclame une commission d’enquête à l’Assemblée nationale

La France insoumise (LFI) a annoncé son intention de demander la création d’une commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Jeffrey Epstein, relancée par la publication récente de documents judiciaires aux États-Unis. Le milliardaire américain avait été retrouvé mort dans sa cellule à New York en août 2019, alors qu’il était poursuivi pour trafic sexuel de mineures.

À l’origine de cette initiative, le député de l’Essonne Antoine Léaument, qui plaide pour une démarche "si possible transpartisane". Selon lui, le Parlement français doit se saisir de ce dossier sensible afin d’éviter que le silence n’alimente rumeurs et théories complotistes. LFI entend ainsi proposer cette commission à la signature de l’ensemble des groupes républicains de l’Assemblée nationale.

Cette prise de position intervient après la diffusion, par la justice américaine, de plus de trois millions de pages supplémentaires issues du dossier Epstein. Ces documents comprennent notamment plus de 2 000 vidéos et environ 180 000 images. Plusieurs noms de personnalités françaises y apparaissent, parmi lesquels l’ancien ministre de la Culture Jack Lang, sa fille Caroline Lang, l’ancien ministre de l’Économie Bruno Le Maire, la présidente du groupe RN à l’Assemblée Marine Le Pen, ou encore le mathématicien et député Cédric Villani. La présence d’un nom dans ces archives ne constitue toutefois, à ce stade, aucun élément permettant d’imputer un comportement pénalement répréhensible.

Pour Antoine Léaument, deux axes principaux justifient l’ouverture d’une enquête parlementaire. Le premier concerne le volet pédocriminel et la traite d’êtres humains, cœur des poursuites visant Jeffrey Epstein. Le second relèverait d’enjeux politiques plus larges, incluant de possibles questions d’ingérence ou de financements, notamment de partis politiques.

La France insoumise estime que la représentation nationale a un rôle à jouer pour faire la lumière sur d’éventuelles ramifications françaises de cette affaire tentaculaire. En appelant à une mobilisation au-delà des clivages politiques, le mouvement entend donner une portée institutionnelle à un dossier qui continue de susciter une forte attention médiatique et politique, près de six ans après la mort de Jeffrey Epstein.