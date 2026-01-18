Aide à Gaza : la France expédie une assistance humanitaire majeure par voie maritime

Un porte-conteneurs a quitté dimanche le port du Havre à destination de Port-Saïd, en Égypte, afin d’acheminer une aide humanitaire française destinée à la population civile de la bande de Gaza. L’opération, lancée le dimanche 18 janvier, s’inscrit dans la mobilisation française face à la "crise humanitaire en cours".

Cette action d’envergure a été impulsée et financée en grande partie par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, avec le soutien de la Fondation CMA CGM et du Programme alimentaire mondial (PAM). Une fois arrivée à Port-Saïd, l’aide sera acheminée par voie terrestre jusqu’à la bande de Gaza, sous coordination humanitaire internationale.

Sur le réseau social X, le président Emmanuel Macron a souligné l’engagement de la France : « La France est pleinement mobilisée pour les populations de Gaza.

Selon le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, 400 tonnes d’aide alimentaire ont quitté ce jour Le Havre à destination de Gaza. Cette cargaison permettra de porter assistance à 42 000 enfants palestiniens, a-t-il précisé sur le réseau social X.

Cette expédition maritime vient compléter les efforts diplomatiques et humanitaires de la France pour faciliter l’accès de l’aide aux civils et soutenir les acteurs humanitaires sur le terrain. Paris réaffirme ainsi sa volonté d’agir dans un cadre multilatéral, en coordination avec ses partenaires, pour atténuer les conséquences humanitaires du conflit et répondre aux besoins immédiats des populations affectées.