Alpes françaises : une Israélienne de 19 ans retrouvée morte lors de vacances au ski

Une jeune Israélienne de 19 ans, originaire du quartier Har Homa à Jérusalem, est décédée lors de vacances au ski dans les Alpes françaises. Le drame s’est produit lundi sur le domaine skiable de Vars, dans le sud-est de la France, ont rapporté des médias locaux.

La jeune femme a été retrouvée inconsciente sur une piste bleue — un itinéraire destiné aux skieurs débutants ou ayant peu d’expérience — près d’une heure après la fermeture officielle du domaine, aux alentours de 17h30. Elle aurait été découverte par un pisteur de la station lors d’une tournée de contrôle.

Selon le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, la victime aurait été victime d’un arrêt cardiaque au moment de son évacuation. Des équipes de secours héliportées ont immédiatement été dépêchées sur place. Malgré des tentatives prolongées de réanimation, les secouristes ont été contraints de constater son décès.

Les circonstances exactes de la tragédie demeurent à ce stade indéterminées. Le parquet local a ouvert une enquête afin d’établir les causes précises de la mort. Les investigations ont été confiées à la CRS Alpes, une unité spécialisée dans le secours en montagne, chargée notamment d’examiner les conditions météorologiques, l’état de la piste et l’éventuelle présence de facteurs médicaux préexistants.

La jeune Israélienne devait être inhumée mercredi soir à 22 heures au cimetière de Givat Shaul, à Jérusalem.

Ce drame survient alors que la saison hivernale bat son plein dans les stations alpines, rappelant les risques inhérents aux sports de montagne, même sur des pistes réputées accessibles.