Après l’attentat de Sydney, la France renforce la sécurité autour des lieux de culte juifs

À la suite de l’attentat survenu dimanche à Sydney lors d’une célébration de Hanouka, les autorités françaises ont annoncé un renforcement immédiat des mesures de sécurité autour des lieux de culte juifs. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a demandé aux préfets d’accroître la vigilance face à « la prégnance de la menace terroriste » et à « la persistance des tensions au plan international ».

Dans une circulaire adressée aux préfets, le ministre appelle à renforcer la présence des forces de sécurité intérieure, en particulier durant les célébrations juives prévues du 14 au 22 décembre. « Je souhaite que votre attention se porte tout particulièrement sur les offices et les rassemblements qui concentrent traditionnellement des publics nombreux, notamment lorsqu’ils se déroulent sur la voie publique », précise-t-il.

Cette décision intervient après la fusillade qui a fait au moins 11 morts et 29 blessés sur la plage de Bondi, en Australie, lors d’un événement communautaire. Les autorités australiennes ont qualifié les faits d’« acte terroriste », tandis que le Premier ministre australien a dénoncé un « acte d’antisémitisme maléfique ».

En France, le président Emmanuel Macron a réaffirmé l’engagement de l’État à lutter « sans faiblesse contre la haine antisémite ». Dans un message publié sur le réseau social X, il a exprimé ses pensées pour les victimes et assuré que la France « partage la douleur du peuple australien ».

Le chef de l’État a également souligné que l’attaque visait « des familles rassemblées pour célébrer Hanouka », rappelant la nécessité de protéger les lieux de culte et les rassemblements religieux. Les autorités françaises entendent ainsi prévenir tout risque de passage à l’acte et garantir la sécurité des fidèles pendant les fêtes de fin d’année.