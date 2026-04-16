Attentat antisémite de 1982 à Paris : un suspect clé extradé vers la France

Un tournant judiciaire majeur intervient plus de quarante ans après l’attaque du restaurant juif Jo Goldenberg, à Paris. L’Autorité palestinienne a extradé vers la France l’un des principaux suspects de cet attentat meurtrier perpétré en 1982.

Mahmoud Khader Abed Adra, connu sous le nom de « Hicham Harb », est soupçonné d’avoir dirigé le commando responsable de l’attaque. Le 9 août 1982, des terroristes avaient lancé une grenade dans le restaurant situé dans le quartier du Marais, avant d’ouvrir le feu à l’arme automatique sur les clients et les passants. Le bilan s’élevait à six morts et 22 blessés, faisant de cet attentat la plus grave attaque antisémite en France depuis la Seconde Guerre mondiale.

Âgé aujourd’hui de 70 ans, Hicham Harb faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international depuis une dizaine d’années. Il aurait été arrêté en septembre dernier par les forces de sécurité palestiniennes, sans confirmation officielle à l’époque. Selon des informations de presse, il a été transféré vers la Jordanie avant son extradition vers la France.

L’enquête française, relancée en 2015, avait conduit à l’émission de mandats d’arrêt visant six suspects. En juillet dernier, un juge français a ordonné leur renvoi devant la justice. Plusieurs d’entre eux ont déjà été interpellés : l’un a été arrêté à Paris, un autre extradé depuis la Norvège en 2020. Trois suspects restent toutefois en fuite, certains étant localisés au Moyen-Orient.

Les auteurs présumés de l’attaque appartiendraient au groupe terroriste Organisation Abu Nidal, responsable de nombreuses attaques dans les années 1970 et 1980, ayant causé des centaines de morts à travers le monde.