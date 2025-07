Attentat de la rue des Rosiers : un procès requis 43 ans après

Articles recommandés -

Quarante-trois ans après l’attentat de la rue des Rosiers, le Parquet national antiterroriste (Pnat) a requis, le 9 juillet 2025, un procès devant la Cour d’assises spéciale pour six suspects impliqués dans l’attaque du 9 août 1982 à Paris. Ce drame, qui a tué six personnes et blessé vingt autres dans le restaurant juif Jo Goldenberg, est attribué au Fatah-Conseil révolutionnaire d’Abou Nidal. Abou Zayed, 66 ans, principal suspect et détenu en France depuis 2020, est accusé d’être un des tireurs. Hicham Harb, 70 ans, et Nizar Tawfiq Hamada, 63 ans, sont soupçonnés d’avoir participé à l’attaque, tandis que trois autres, dont deux en Jordanie et au Koweït, sont visés pour complicité.

Le Pnat souligne la « volonté de faire régner la terreur » du commando, ciblant un lieu fréquenté par la communauté juive. Les avocats d’Abou Zayed dénoncent un « bricolage dangereux », critiquant des preuves jugées fragiles. Les parties civiles, entre soulagement et amertume, saluent une avancée, bien que plusieurs accusés restent hors de portée. La décision finale revient au juge antiterroriste, attendue d’ici début août. Ce procès, s’il a lieu, marquerait une étape majeure dans la quête de justice pour l’une des attaques antisémites les plus meurtrières en France depuis 1945.