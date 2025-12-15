Attentat de Sydney : Le parquet antiterroriste français ouvre une enquête après la mort de Dan Elkayam

Le parquet national antiterroriste (PNAT) a annoncé l’ouverture d’une enquête à la suite de la mort de Dan Elkayam, ressortissant français tué lors de l’attentat ayant visé une célébration de Hanoucca à Bondi Beach, à Sydney. Comme le prévoit la procédure en vigueur lorsqu’un Français est victime d’un acte terroriste à l’étranger, le PNAT s’est saisi du dossier dès ce jour.

L’enquête est ouverte pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste ». Les investigations ont été confiées conjointement à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la sous-direction antiterroriste de la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ).

Dans un communiqué, le parquet précise que cette procédure poursuit plusieurs objectifs. Elle vise d’abord à permettre aux victimes et à leurs proches résidant en France d’avoir accès aux informations relatives à l’avancement des investigations menées par les autorités judiciaires françaises et australiennes. Elle doit également offrir un cadre juridique permettant à la justice française de coopérer étroitement avec les autorités australiennes.

Le PNAT souligne par ailleurs que l’enquête a vocation à fournir un appui opérationnel et une expertise technique aux enquêteurs australiens, notamment dans l’analyse des faits, des modes opératoires et des éventuelles ramifications terroristes internationales de l’attaque.

Dan Elkayam, âgé de 27 ans, avait été identifié parmi les quinze victimes de l’attentat de Sydney. De confession juive et installé en Australie depuis fin 2024, il participait à l’événement communautaire lorsqu’il a été mortellement touché. Sa mort a suscité une vive émotion en France, notamment dans sa ville d’origine du Bourget, où les autorités locales et nationales ont rendu hommage à sa mémoire.