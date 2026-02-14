Aurore Bergé : "Appeler à la destruction d’Israël doit cesser"

Invitée sur Franceinfo, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a fermement dénoncé les appels à la destruction d’Israël et les propos visant les Français juifs, tout en plaidant pour une exigence accrue d’exemplarité des responsables politiques condamnés pour racisme ou antisémitisme.

« Chacun sera toujours libre de critiquer la politique menée par le gouvernement israélien », a-t-elle rappelé, distinguant clairement la critique d’un exécutif de la remise en cause de l’existence même d’un État. Mais, a-t-elle insisté, « appeler à la destruction de l’État d’Israël, nier sa légitimité à exister, traiter les Français juifs de “génocidaires” dans une inversion du sens historique des mots, cela doit cesser ». La ministre a dénoncé une « obsession » visant Israël, présenté comme « le seul État au monde dont certains appellent à la disparition ».

Aurore Bergé a également ouvert un autre front : celui de la responsabilité des élus condamnés pour des faits de racisme, d’antisémitisme ou de discrimination. « Les élus de la République ont un devoir d’exemplarité », a-t-elle souligné, estimant que la question de leur maintien ou de leur éligibilité devait « légitimement se poser » lorsqu’une condamnation a été prononcée.

Pour la ministre, représenter la Nation implique de pouvoir « représenter tous les Français ». Elle appelle à davantage de « clarté » à l’Assemblée nationale : « Qui peut s’opposer à ce qu’un élu condamné pour des faits aussi graves ne puisse plus représenter les Français ? » Une position qui relance le débat sur la salubrité démocratique et les critères d’inéligibilité. La ministre se rendra en Israël du lundi 16 février au mercredi 18 février 2026.