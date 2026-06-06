Bernadette Chirac est décédée à l’âge de 93 ans

Bernadette Chirac, épouse de l’ancien président de la République Jacques Chirac et figure incontournable de la vie politique française pendant plusieurs décennies, est décédée à l’âge de 93 ans.

Née Bernadette Chodron de Courcel le 18 mai 1933 à Paris, elle avait épousé Jacques Chirac en 1956 et l’avait accompagné tout au long de son ascension politique, de ses débuts en Corrèze jusqu’à son entrée à l’Élysée en 1995. Première dame de France pendant douze ans, jusqu’en 2007, elle s’était imposée par son franc-parler, son engagement caritatif et sa proximité avec les Français.

Très investie dans l’opération des « Pièces Jaunes », destinée à améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés, Bernadette Chirac avait marqué plusieurs générations par son implication dans les causes sociales. Elle avait également exercé des responsabilités politiques locales, notamment comme conseillère générale de Corrèze pendant de nombreuses années.

Après le décès de Jacques Chirac en septembre 2019, elle s’était progressivement retirée de la vie publique. Son nom reste étroitement associé à l’une des plus longues carrières politiques de la Ve République et à une époque marquante de la vie politique française.

La disparition de Bernadette Chirac suscite de nombreuses réactions dans la classe politique française, où son engagement, sa fidélité et son rôle auprès de l’ancien chef de l’État sont unanimement salués.

Avec sa disparition, c’est une figure emblématique de la Ve République qui s’éteint, laissant le souvenir d’une personnalité à la fois discrète, déterminée et profondément attachée au service public.