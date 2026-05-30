Bobigny : un policier tue un homme armé de deux couteaux qui se montrait menaçant

Un homme armé de deux couteaux a été abattu samedi par un policier à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, après avoir adopté un comportement menaçant lors d’une intervention des forces de l’ordre, a indiqué la préfecture de police de Paris.

Les policiers avaient été appelés pour intervenir dans le cadre d’un différend entre voisins. À leur arrivée, ils se sont retrouvés face à un individu armé de deux couteaux.

Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, l’homme aurait auparavant blessé deux de ses voisins. Lors de l’intervention, il se serait dirigé de manière menaçante vers les trois policiers présents sur les lieux.

Face à la menace, l’un des fonctionnaires a fait usage de son arme de service et a atteint l’homme à l’abdomen.

Les secours du Samu sont rapidement intervenus pour tenter de le réanimer, mais il a succombé à ses blessures.

Le parquet de Bobigny a annoncé l’ouverture d’une enquête pour violences avec arme ayant entraîné la mort. Celle-ci a été confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), chargée d’examiner les circonstances précises de l’usage de l’arme par le policier.

Les investigations devront notamment déterminer le déroulement exact des faits, le niveau de menace auquel les fonctionnaires étaient confrontés ainsi que les conditions dans lesquelles le tir a été effectué.

Aucune information supplémentaire n’a été communiquée à ce stade sur l’identité de la victime ni sur l’état des deux voisins blessés.

L’enquête se poursuit afin d’établir l’ensemble des circonstances de ce drame survenu en pleine journée dans la commune de Bobigny.