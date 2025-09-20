Brigitte Macron va prouver qu’elle est une femme à un tribunal américain

Articles recommandés -

Le couple présidentiel français a décidé de frapper fort face aux rumeurs persistantes circulant sur internet concernant Brigitte Macron. Emmanuel et Brigitte Macron ont engagé cet été des poursuites aux États-Unis contre l’influenceuse américaine Candace Owens, accusée d’avoir propagé et exploité l’infox affirmant que la Première dame serait « née homme ».

Dans un podcast de la BBC, leur avocat, Tom Clare, a annoncé que des éléments « scientifiques » ainsi que des photographies seront présentés devant la justice américaine pour démontrer la fausseté de ces accusations. « Des témoignages d'experts seront produits afin de prouver de manière irréfutable que Mme Macron est une femme », a-t-il précisé. Des clichés de Brigitte Macron enceinte ou avec ses enfants viendront appuyer le dossier.

Ces rumeurs, apparues en France dès l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, se sont amplifiées depuis janvier 2025 avec la série de vidéos virales « Becoming Brigitte » diffusée par Candace Owens. En France, deux femmes, Natacha Rey et Amandine Roy, qui avaient largement contribué à répandre cette théorie, avaient été condamnées en 2024 à verser des dommages et intérêts à Brigitte Macron et à son frère Jean-Michel Trogneux, avant d’être relaxées en appel. Pour Me Clare, l’objectif est clair : « mettre fin à ces mensonges une bonne fois pour toutes », malgré la douleur pour la famille Macron de devoir présenter ces preuves devant la justice.