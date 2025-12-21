Carla Bruni reçoit Noa Tishby pour l'allumage des bougies de Hanoucca et se confie sur ses racines juives

À l’occasion de la sixième nuit de Hanoucca, Carla Bruni a livré un témoignage personnel et rare sur ses origines familiales. Dans une interview diffusée sur YouTube le vendredi 19 décembre, l’ancienne Première dame a reçu chez elle l’actrice et productrice israélienne Noa Tishby et s’est exprimée avec sincérité sur l’héritage juif transmis par la branche paternelle de sa famille.

Carla Bruni a expliqué que le nom Tedeschi, qu’elle porte toujours officiellement, renvoie à l’origine juive de son père. Elle a ainsi évoqué son grand-père paternel, membre de la communauté juive italienne, profondément marqué par la montée de l’antisémitisme en Europe entre les deux guerres. Parti étudier en Allemagne, ce dernier aurait rapidement perçu le danger grandissant pour les juifs et compris que la situation devenait préoccupante pour "notre peuple", comme elle l’a relaté.

De retour en Italie, son grand-père aurait pris une décision lourde de conséquences afin de protéger sa famille. Avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il se serait converti au christianisme et aurait adopté le nom de sa femme, Bruni, un patronyme italien d’origine latine, afin d’effacer toute visibilité de ses racines juives.

Au fil de l’entretien, Carla Bruni est également revenue sur la transmission culturelle et familiale de ces origines. Elle a raconté comment sa fille Giulia a découvert et apprécié la fête de Hanoucca dès la maternelle, grâce à une amie proche. Cette expérience a conduit la famille à célébrer la fête juive en parallèle de Noël, dans un esprit d’ouverture et de pluralité. Une démarche que Carla Bruni résume simplement : "Faisons tout".

Ces confidences font écho à des déclarations qu’elle avait déjà accordées à Vanity Fair en mai 2024. Elle y décrivait une famille à la fois juive et catholique, marquée par l’angoisse de son grand-père face aux événements de l’époque et par une conversion vécue comme un instinct de survie. Se disant peu pratiquante, Carla Bruni se définit néanmoins comme croyante, attachée à une spiritualité personnelle nourrie par le mysticisme et la prière.

Par cette prise de parole, Carla Bruni éclaire une facette intime de son histoire familiale, mêlant mémoire, transmission et identité, dans un contexte symbolique fort, celui de Hanoucca.