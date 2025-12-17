Cyberattaque au ministère français de l’Intérieur : des dizaines de fichiers sensibles compromis

Une cyberattaque visant les serveurs de messagerie du ministère français de l’Intérieur a conduit à la compromission d’au moins plusieurs dizaines de fichiers, a reconnu mercredi le ministre Laurent Nuñez. L’incident, survenu la semaine dernière, s’avère plus grave qu’initialement estimé.

Le 12 décembre, le ministre avait indiqué qu’aucune preuve ne permettait alors d’affirmer que les serveurs avaient été sérieusement atteints. Mais cette évaluation a évolué. « C’est sérieux », a-t-il déclaré sur Franceinfo. « Il y a quelques jours, nous ne savions pas s’il y avait eu des compromissions. Aujourd’hui, nous savons qu’il y en a eu, sans en connaître précisément l’ampleur. »

Selon Laurent Nuñez, les fichiers concernés incluent notamment des extraits de casiers judiciaires, ce qui confère à l’attaque une dimension particulièrement sensible. À ce stade, les autorités n’ont pas identifié les auteurs de l’intrusion informatique.

Le ministre a toutefois tenu à relativiser l’ampleur de la fuite de données. « Je peux dire qu’il n’y a pas eu des millions de données extraites à ce stade », a-t-il assuré, tout en soulignant rester « très prudent » quant au niveau réel de compromission.

Une enquête judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l’attaque et d’identifier ses responsables. Parallèlement, une enquête administrative interne est en cours. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a également été saisie, conformément aux obligations en matière de protection des données personnelles.

Cet incident intervient dans un contexte de multiplication des cyberattaques visant des institutions publiques en Europe, renforçant les inquiétudes autour de la sécurité des systèmes d’information de l’État et de la protection des données sensibles détenues par les administrations françaises.