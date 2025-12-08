Dans son nouveau livre, Sarkozy assure à Marine Le Pen qu’il ne participera pas à un "front républicain" contre le RN

À quelques mois de la présidentielle de 2027, un extrait du nouveau livre de Nicolas Sarkozy, Le Journal d’un prisonnier, fait déjà polémique. L’ancien président y relate un échange téléphonique avec Marine Le Pen, survenu après sa condamnation dans l’affaire du financement libyen. La cheffe du RN l’avait alors soutenu publiquement, et Sarkozy l’avait appelée pour la remercier.

Dans ce dialogue, Marine Le Pen lui aurait demandé s’il accepterait de s’associer à un éventuel « front républicain » contre le Rassemblement national lors de prochaines élections. Sarkozy affirme avoir répondu « sans ambiguïté : non », ajoutant qu’il assumera publiquement cette position le moment venu. Une déclaration qui confirme sa volonté de faire sauter la « digue » séparant la droite traditionnelle de l’extrême droite.

Plus loin dans l’ouvrage, il défend l’idée que la reconstruction de la droite passe par « un esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème ». Une orientation qui rompt avec la tradition chiraquienne de refus absolu de toute alliance avec le RN.

La réaction du camp lepéniste ne s’est pas fait attendre. Pour le député RN Jean-Philippe Tanguy, cette prise de position « démonte le mythe du barrage républicain », qu’il juge être un simple « dispositif d’appareil » destiné à bloquer son parti.

Du côté des Républicains, Xavier Bertrand a exprimé sa réserve, estimant préférer « le Sarkozy de 2007 », celui qui « combattait le RN par les actes et les convictions ».

Le livre paraîtra en librairie le 10 décembre.