Deauville : un homme menace de "tuer des Juifs" sur une plage, une plainte déposée

Un homme a été visé par une plainte pour menaces de mort et propos antisémites après des faits survenus lundi sur la plage de Deauville, a révélé BFMTV.

Selon les informations de la chaîne, un père de famille de confession juive, âgé de 44 ans, affirme avoir entendu un individu proférer des insultes et des menaces visant des personnes juives alors qu’il se trouvait avec sa compagne et ses enfants sous un parasol.

D’après la plainte consultée par BFMTV, l’homme aurait crié à plusieurs reprises : « Il n’y a que des Juifs ici », « sales Juifs » ou encore « au nom d’Allah, je vais les tuer ».

Le plaignant explique que l’individu semblait chercher à identifier des vacanciers susceptibles d’être juifs parmi les personnes présentes sur la plage. Il était accompagné de deux amis au moment des faits.

Effrayé par la scène, le père de famille a alerté des CRS présents sur place pour assurer la sécurité du secteur. Dans sa plainte, il décrit le suspect comme un homme âgé d’environ 25 ans, torse nu, portant une casquette retournée, des lunettes de soleil et un short.

Selon son avocat, Julien Bensimhon, l’incident a profondément choqué la famille. La fille de 8 ans du plaignant aurait été « terrorisée » après avoir entendu les menaces et aurait fait des cauchemars durant la nuit suivante.

« On assiste actuellement à une libération totale de la parole antisémite », a dénoncé Me Bensimhon, estimant que certains individus se sentent désormais autorisés à exprimer publiquement des appels à la haine et à la violence contre les Juifs.