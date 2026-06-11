Dans un message publié sur le réseau social X, le maire de Nice a remercié les agents du nettoiement municipal pour leur « réactivité » et leur « efficacité », soulignant que les inscriptions avaient été retirées dans les plus brefs délais.

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« Grâce à leur intervention rapide, ces messages de haine ont été effacés dans les plus brefs délais », a écrit Éric Ciotti.

Le maire de Nice a également réaffirmé son opposition à l’antisémitisme, assurant que celui-ci n’avait « pas sa place » à Nice.

« À Nice, l’antisémitisme n’a pas sa place. Nous le combattrons avec la plus grande fermeté partout où il se manifeste », a-t-il déclaré.

Cette réaction intervient dans un contexte de vigilance accrue face aux actes antisémites en France, alors que plusieurs responsables politiques et associations alertent sur la multiplication des incidents visant la communauté juive depuis les attaques du 7 octobre 2023 et la guerre entre Israël et le Hamas.