Emmanuel Macron affirme qu’"aucune offensive" ou "tentative d’annexion" n’enrayera le mouvement de reconnaissance de la Palestine

Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé mardi la volonté de la France de reconnaître officiellement l’État de Palestine en septembre, à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Cette annonce intervient alors que Paris, aux côtés de l’Arabie saoudite, co-présidera la conférence internationale consacrée à la solution à deux États prévue le 22 septembre.

Lors d’un échange avec le prince héritier Mohammed Ben Salmane, le chef de l’État a insisté sur le fait qu’«aucune offensive, tentative d’annexion et de déplacement des populations n’enrayera la dynamique» engagée avec Riyad et «à laquelle de nombreux partenaires se sont déjà joints». Emmanuel Macron entend ainsi envoyer un signal clair à Israël, au moment où la guerre se poursuit dans la bande de Gaza.

Le président français a également dénoncé la décision américaine de refuser des visas aux responsables palestiniens pour la prochaine Assemblée générale de l’ONU, une décision jugée «inacceptable». «Nous appelons à revenir sur cette mesure et à permettre une représentation palestinienne conforme à l’accord de siège», a-t-il déclaré.

Paris veut faire de la conférence de New York un tournant diplomatique, en réunissant une large coalition internationale favorable à la mise en œuvre d’un cessez-le-feu permanent, à la libération de tous les otages, au déploiement d’une mission de stabilisation à Gaza et à une relance politique crédible. Emmanuel Macron a par ailleurs rappelé que le Hamas devait être désarmé et exclu de toute gouvernance future.