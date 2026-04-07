Emmanuel Macron : Cécile Kohler et Jacques Paris sont "libres" et "en chemin vers le territoire français"

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé que les deux ressortissants français, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont désormais « libres » et « en chemin vers le territoire français », après plus de trois ans et demi de détention en Iran.

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« Cécile Kohler et Jacques Paris sont libres et en chemin vers le territoire français, après trois ans et demi de détention en Iran. C’est un soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles », a déclaré Emmanuel Macron, saluant une issue très attendue.

Arrêtés en mai 2022 et accusés d’espionnage par les autorités iraniennes, les deux Français avaient été détenus dans des conditions particulièrement difficiles, notamment à la prison d’Evin, avant d’être placés sous protection diplomatique à l’ambassade de France à Téhéran.

Le chef de l’État français a tenu à remercier les acteurs ayant contribué à cette issue : « Merci aux autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, aux services de l’État et aux citoyens qui se sont mobilisés sans relâche et ont ainsi contribué à leur retour. »

Ce dénouement constitue un soulagement majeur pour les familles et met fin à un dossier emblématique des tensions entre l’Iran et les pays occidentaux, souvent accusé de pratiquer une « diplomatie des otages ».