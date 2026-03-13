Emmanuel Macron : "La position de la France est purement défensive"

Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé vendredi que la France adoptait une position « purement défensive » au Moyen-Orient, après la mort d’un soldat français lors d’une attaque près d’Erbil, au Kurdistan irakien.S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’Élysée aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a rendu hommage à l’adjudant-chef Arnaud Frion, membre du 7ᵉ bataillon de chasseurs alpins de Varces. « Je veux m’incliner avec respect devant la mémoire de l’adjudant-chef Arnaud Frion. Il est mort pour la France cette nuit », a déclaré le chef de l’État.

Le président a indiqué avoir demandé aux forces armées françaises une analyse complète des circonstances de l’attaque. Les soldats français opèrent dans la région dans le cadre d’une coalition internationale engagée contre les résurgences de groupes terroristes, en soutien à la souveraineté de l’Irak.

Emmanuel Macron a également annoncé qu’il devait s’entretenir dans la journée avec le Premier ministre irakien afin d’évoquer la situation sécuritaire.

Malgré la gravité de l’attaque, le président français a insisté sur la ligne de conduite de Paris dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. « La position de la France est claire : elle est défensive. Nous ne sommes engagés en guerre contre qui que ce soit », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la possibilité d’une riposte, Emmanuel Macron a refusé de spéculer sur d’éventuelles mesures militaires. « Je ne veux évoquer aucune forme de scénario ni entrer dans une politique-fiction sur ce sujet », a-t-il affirmé.

Le chef de l’État a toutefois assuré que la France continuerait d’agir avec « sang-froid, calme et détermination », tout en restant « fiable vis-à-vis de ses partenaires ». Il a également insisté sur la priorité donnée à la protection des ressortissants français et à la défense des intérêts et de la sécurité du pays dans la région.