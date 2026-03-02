Emmanuel Macron lance une "dissuasion avancée" et renforce l’arsenal nucléaire français

Le président Emmanuel Macron a annoncé une augmentation du nombre de têtes nucléaires françaises et présenté un nouveau concept de « dissuasion avancée » à l’échelle européenne, lors d’un discours prononcé depuis la base de l’Île-Longue, en Bretagne, où sont stationnés les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins.

« J’ai ordonné d’augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal », a déclaré le chef de l’État, précisant que la France ne communiquerait désormais plus sur le volume exact de ses capacités. Il a réaffirmé que la protection des « intérêts vitaux » du pays demeurait sa responsabilité exclusive : « Je n’hésiterai jamais à prendre les décisions indispensables. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État ne pourrait s’y soustraire. »

Dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine, les menaces répétées de Moscou et l’escalade militaire au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a défendu la crédibilité de la posture française. « Pour être libre, il faut être craint », a-t-il lancé, estimant que la dissuasion nationale est « robuste et efficace ».

Au-delà du renforcement de l’arsenal, le président a proposé la mise en place d’une « dissuasion avancée » complémentaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord. Ce dispositif prévoit des déploiements ponctuels de moyens stratégiques français chez plusieurs alliés européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Pologne et les Pays-Bas. Des exercices communs et des coopérations industrielles, notamment sur des missiles de très longue portée, sont également envisagés avec Berlin et Londres.

Toutefois, Emmanuel Macron a posé une ligne rouge claire : il n’y aura « aucun partage de la décision ultime ». La dissuasion nucléaire restera sous l’autorité exclusive du président de la République, garant de la souveraineté stratégique française.