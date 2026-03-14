Emmanuel Macron remercie l’Irak pour son engagement à faire toute la lumière sur la mort d’un soldat français

Le président français Emmanuel Macron a remercié samedi son homologue irakien pour son engagement à « faire toute la lumière » sur les circonstances de la mort de l’adjudant-chef Arnaud Frion, tué récemment au Kurdistan irakien lors d’une attaque visant des forces françaises engagées dans la lutte contre le terrorisme.

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Dans un message publié à l’issue de leurs échanges, Emmanuel Macron a salué la coopération des autorités irakiennes et leur volonté d’établir précisément les faits entourant la mort du militaire français. Le chef de l’État a souligné l’importance d’une enquête complète afin de déterminer les responsabilités et de garantir que toute la vérité soit établie.

Arnaud Frion, membre du 7ᵉ bataillon de chasseurs alpins basé à Varces, a été tué lors d’une attaque près d’Erbil, dans le nord de l’Irak, où des soldats français participent depuis plusieurs années à une coalition internationale chargée de lutter contre les résurgences du groupe État islamique et de soutenir les forces de sécurité irakiennes.

Après l’annonce de sa mort, Emmanuel Macron avait rendu hommage au militaire français, déclarant qu’il était « mort pour la France » dans l’exercice de sa mission. Le président avait également demandé aux armées françaises de mener une analyse détaillée des circonstances de l’attaque.

Les forces françaises sont déployées en Irak dans le cadre de la coalition internationale contre le terrorisme, avec pour objectif de soutenir les forces locales et de contribuer à la stabilité du pays face aux menaces persistantes de groupes armés.

Paris a par ailleurs réaffirmé que la présence militaire française dans la région reste strictement défensive et vise à appuyer ses partenaires dans la lutte contre les organisations terroristes.

La mort d’Arnaud Frion a suscité une vive émotion en France, où les autorités ont salué l’engagement et le courage du soldat tombé en opération.