Évelyne Leclercq, figure emblématique de la télévision française, est morte à 74 ans

L’animatrice Évelyne Leclercq, visage incontournable du petit écran dans les années 1980 et 1990, est décédée mardi 30 décembre à l’âge de 74 ans. Sa fille a annoncé à l’AFP qu’elle s’était éteinte à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, des suites d’une longue maladie, entourée de ses proches.

Évelyne Leclercq a profondément marqué le paysage audiovisuel français en animant l’émission culte Tournez manège!, diffusée sur TF1 de 1985 à 1993. Ce jeu de rencontres, devenu emblématique, reposait sur un concept novateur pour l’époque : des célibataires échangeaient sans se voir, séparés par une cloison, avant une révélation finale. Une forme de « dating à l’aveugle » avant l’heure, qui a rencontré un immense succès populaire.

Aux côtés de Fabienne Égal et Simone Garnier, Évelyne Leclercq assurait le lien et l’atmosphère chaleureuse de l’émission, contribuant largement à sa longévité. Elle avait confié récemment combien cette aventure avait été marquée par la complicité et l’amitié entre les animateurs.

Au-delà de Tournez manège!, elle a également coanimé Intervilles avec Guy Lux et plusieurs grandes figures de la télévision française. Sa carrière ne s’est pas limitée aux jeux : elle s’est essayée au cinéma, au doublage pour des films et dessins animés, et a longtemps fait entendre sa voix à la radio, notamment dans Les Grosses Têtes.

Ancienne speakerine, Évelyne Leclercq entretenait un lien fort avec le public, qu’elle rencontrait encore lors de séances de dédicaces. « On a vieilli ensemble », disait-elle avec émotion. Une phrase qui résume l’attachement durable des Français à celle dont le sourire est entré dans l’histoire de la télévision.