Évelyne Leclercq, figure emblématique de la télévision française, est morte à 74 ans
Elle est morte à 74 ans des suites d’une longue maladie laissant le souvenir d’une télévision populaire, chaleureuse et fédératrice.
L’animatrice Évelyne Leclercq, visage incontournable du petit écran dans les années 1980 et 1990, est décédée mardi 30 décembre à l’âge de 74 ans. Sa fille a annoncé à l’AFP qu’elle s’était éteinte à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, des suites d’une longue maladie, entourée de ses proches.
Évelyne Leclercq a profondément marqué le paysage audiovisuel français en animant l’émission culte Tournez manège!, diffusée sur TF1 de 1985 à 1993. Ce jeu de rencontres, devenu emblématique, reposait sur un concept novateur pour l’époque : des célibataires échangeaient sans se voir, séparés par une cloison, avant une révélation finale. Une forme de « dating à l’aveugle » avant l’heure, qui a rencontré un immense succès populaire.
Aux côtés de Fabienne Égal et Simone Garnier, Évelyne Leclercq assurait le lien et l’atmosphère chaleureuse de l’émission, contribuant largement à sa longévité. Elle avait confié récemment combien cette aventure avait été marquée par la complicité et l’amitié entre les animateurs.
Au-delà de Tournez manège!, elle a également coanimé Intervilles avec Guy Lux et plusieurs grandes figures de la télévision française. Sa carrière ne s’est pas limitée aux jeux : elle s’est essayée au cinéma, au doublage pour des films et dessins animés, et a longtemps fait entendre sa voix à la radio, notamment dans Les Grosses Têtes.
Ancienne speakerine, Évelyne Leclercq entretenait un lien fort avec le public, qu’elle rencontrait encore lors de séances de dédicaces. « On a vieilli ensemble », disait-elle avec émotion. Une phrase qui résume l’attachement durable des Français à celle dont le sourire est entré dans l’histoire de la télévision.