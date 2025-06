France : l'Assemblée nationale réhabilite pleinement Alfred Dreyfus en l'élevant au grade de général

L'Assemblée nationale a voté lundi à l'unanimité une proposition de loi de Gabriel Attal élevant Alfred Dreyfus au rang de général de brigade, 130 ans après sa condamnation injuste. Les 197 députés présents ont adopté ce texte en première lecture, qualifié d'"acte de réparation" par ses promoteurs.

https://x.com/i/web/status/1929559242639393181 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le rapporteur Charles Sitzenstuhl (Renaissance) a salué un vote "qui restera dans l'histoire" et exhorté les sénateurs à examiner rapidement le texte.

Une carrière brisée par l'antisémitisme

En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, originaire de Mulhouse, avait été condamné pour trahison sur la base de fausses accusations et contraint à l'exil sur l'île du Diable en Guyane. Cette condamnation s'inscrivait dans un contexte d'antisémitisme profondément ancré dans la société française de l'époque.

Innocenté par un arrêt de la Cour de cassation en 1906, Dreyfus fut réintégré dans l'armée et nommé chef d'escadron par une loi d'effet immédiat. Cependant, cette réhabilitation partielle constituait une "injustice", selon le rapporteur, car elle ne correspondait pas à "une reconstitution de carrière complète".

Une réparation tardive mais symbolique

Alfred Dreyfus avait lui-même réclamé une revalorisation complète de sa carrière, sans succès. Il quitta l'armée en 1907, avant de servir à nouveau durant la Première Guerre mondiale.

Selon Charles Sitzenstuhl, la question de la réhabilitation pleine d'Alfred Dreyfus "a été longtemps occultée et ignorée, en dehors de sa famille et des spécialistes de l'affaire". Ce vote unanime vise donc à parachever une réparation historique attendue depuis plus d'un siècle.