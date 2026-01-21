France : la radicalisation masculiniste, une menace émergente pour la sécurité publique

La progression du sexisme radical en France constitue désormais un enjeu de sécurité publique. C’est l’alerte lancée par Bérangère Couillard, présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sur BFM TV, à l’occasion de la publication d’un nouveau rapport dévoilé mercredi. Selon cette étude, près de dix millions de Français seraient aujourd’hui exposés à des formes de discours sexistes radicaux, susceptibles, dans certains cas, de basculer vers le masculinisme violent.

« La radicalisation masculiniste peut devenir une menace pour la sécurité publique », avertit Bérangère Couillard, évoquant une idéologie qui banalise les violences extrêmes, allant jusqu’à l’apologie du viol ou du meurtre. Cette dérive concerne des profils variés : militants proches de l’extrême droite prônant un retour à des valeurs traditionnelles, mais aussi les incels — des hommes se définissant comme « célibataires involontaires » et développant une haine virulente envers les femmes.

Le numérique joue un rôle central dans cette radicalisation. « Les réseaux sociaux sont un amplificateur », souligne la présidente du HCE. Le cybersexisme constitue aujourd’hui la première forme de violence, touchant majoritairement les femmes. La prolifération de contenus haineux s’inscrit, selon elle, dans un véritable « business de la haine », peu modéré par les plateformes.

Le rapport pointe également la persistance du « sexisme paternaliste », largement répandu et socialement accepté. Présenté comme protecteur, il contribue pourtant à maintenir la domination masculine. Les débats autour du féminisme illustrent enfin une polarisation croissante : si certaines formes de radicalité peuvent susciter des résistances, elles ont aussi permis des avancées concrètes.

Face à ces dynamiques, le Haut Conseil appelle à une vigilance accrue, notamment en ligne, et à un renforcement des politiques de prévention, afin d’endiguer une radicalisation dont les effets dépassent désormais le seul champ sociétal.