France : les députés adoptent une résolution visant à classer les Frères musulmans comme organisation terroriste

Les députés français ont adopté jeudi une proposition de résolution européenne appelant à l’inscription des Frères musulmans sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne. Le texte, porté par la droite républicaine, a été approuvé par 157 voix contre 101, à l’issue de près de cinq heures de débats particulièrement tendus à l’Assemblée nationale.

Cette résolution constitue le texte principal de la niche parlementaire de la droite républicaine. Elle vise à demander à la Commission européenne d’ouvrir une procédure afin de classer le mouvement islamiste sur la liste européenne des organisations terroristes. Le texte n’a pas de caractère contraignant mais revêt une forte portée politique.

Les débats ont été marqués par de vifs échanges, notamment entre les députés du Rassemblement national et ceux de la France insoumise, farouchement opposés à la résolution.

La résolution appelle désormais la Commission européenne à se saisir du dossier, dans un contexte de durcissement du débat sur l’islamisme politique en Europe.