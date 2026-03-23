France : sécurité renforcée autour des lieux de culte juifs et chrétiens pour les fêtes de Pâques

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a demandé aux préfets de renforcer la sécurité autour des lieux de culte juifs et chrétiens à l’approche des fêtes de Pâques, qui coïncident cette année. Dans un télégramme adressé lundi, il appelle à une vigilance accrue face à un contexte marqué par un niveau élevé de menace terroriste et un regain de tensions internationales.

Les célébrations de Pessa’h, la Pâque juive, se dérouleront du 1er au 9 avril, tandis que la Pâques chrétienne sera célébrée du 2 au 5 avril. Cette concomitance inédite renforce les préoccupations sécuritaires des autorités, qui redoutent des risques accrus lors des rassemblements religieux.

Laurent Nuñez insiste sur la nécessité d’une présence visible des forces de l’ordre, notamment à travers des patrouilles renforcées aux abords des lieux de culte pendant les offices et les événements liés aux célébrations. Pour les sites jugés les plus sensibles ou emblématiques, il demande une coordination étroite avec les militaires de l’opération Sentinelle.

Le ministre souligne que cette mobilisation s’inscrit dans un contexte préoccupant. En 2025, 1 320 actes antisémites ont été recensés en France, ainsi que 843 actes antichrétiens, soit une hausse de 9 % par rapport à l’année précédente. Ces chiffres témoignent d’une persistance des tensions et justifient, selon lui, le maintien d’un dispositif de sécurité renforcé.

Face à ces enjeux, les autorités entendent prévenir tout incident et assurer le bon déroulement des célébrations religieuses. Cette démarche vise également à garantir la protection des fidèles dans un climat marqué par une sensibilité accrue aux questions de sécurité.

Le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté d’adapter son dispositif face à l’évolution des menaces, tout en veillant à préserver la liberté de culte dans des conditions de sécurité optimales.