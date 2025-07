France : Un Franco-Algérien mis en examen pour un projet d’attentat "contre des juifs et des mécréants"

Articles recommandés -

Un Franco-Algérien de 20 ans, originaire de la région toulousaine, a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi à Paris pour association de malfaiteurs terroriste, suspecté de préparer un attentat djihadiste. Selon une source judiciaire confirmant des informations de La Dépêche du Midi, il est affilié à la sphère djihadiste et visait « des juifs et des mécréants ». L’enquête, ouverte au pôle antiterroriste du Tribunal judiciaire de Paris, a mené à sa garde à vue.

Surveillé par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) depuis le confinement lié au Covid-19 pour sa consultation régulière de vidéos radicales, le suspect était fiché S. Il présente des antécédents psychiatriques, d’après le quotidien régional. Son interpellation fait suite à celle d’une jeune femme de 15 ans, originaire de la même région, mise en examen mi-juin dans le même dossier. C’est elle qui aurait permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à lui.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue contre la menace terroriste en France, où les projets d’attentats d’inspiration islamiste restent récurrents. Les autorités soulignent l’importance du renseignement intérieur pour prévenir de telles actions. L’enquête se poursuit pour clarifier les intentions précises et d’éventuels complices.