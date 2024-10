France : un jeune homme de confession juive victime d'une tentative de viol début octobre

Selon une information relayée par Europe1 ce vendredi, un jeune homme de confession juive a été victime d'une tentative de viol en début de mois en Seine-Saint-Denis. Les faits ont été rapportés au média par l'avocate de ce dernier.

L'agression a eu lieu le 8 octobre vers 20 heures alors que l'homme, âgé de 22 ans, rentrait du travail. Il a été abordé par deux individus qui lui ont demandé une cigarette puis son téléphone, dans lequel figuraient des photos du drapeau d'Israël et du drapeau LGBT. La victime a aussitôt été la cible d'une pluie d'insultes antisémites et homophobes, avant que les assaillants ne lui baissent son pantalon dans le but de le violer. Le jeune homme doit son salut in extremis à des passants, qui ont ensuite rattrapé les deux agresseurs qui tentaient de s'enfuir. Ces deux Algériens de 16 et 19 ans et en situation irrégulière ont été placés en détention provisoire. L'un d'eux fait l'objet d'une procédure d'éloignement du territoire français.