France : une femme juive victime d’une escroquerie à 200.000 euros sur fond de propos antisémites

Une habitante de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a été victime lundi d’une escroquerie particulièrement sophistiquée, mêlant hameçonnage et usurpation d’identité bancaire, pour un préjudice estimé à près de 200.000 euros, a rapporté Le Figaro. L’affaire pourrait également revêtir un caractère antisémite.

Le stratagème débute par un courriel frauduleux incitant la victime à reprogrammer la livraison d’un colis contre paiement. Peu après, un individu se présentant comme employé d’une banque la contacte pour l’informer qu’elle a été victime d’une escroquerie. Dans la foulée, il annonce l’envoi d’un coursier chargé de sécuriser ses moyens de paiement.

Le scénario se déroule ensuite avec précision. Le faux coursier prend contact avec la victime et lui demande de ne plus utiliser son téléphone, afin d’éviter toute « interférence ». En début de soirée, il se présente à son domicile et obtient sa confiance. La victime lui remet alors sa carte bancaire découpée, mais également ses objets de valeur, notamment des bijoux estimés à 200.000 euros, censés être placés en sécurité.

Ce n’est qu’après le départ de l’escroc que la supercherie est révélée. Lors d’un bref appel, l’individu conclut par une phrase glaçante : « Free Palestine, on vous vaincra », laissant supposer une motivation idéologique liée à la confession juive de la victime.

La victime s’est rendue au commissariat dans la soirée pour déposer plainte. L’enquête a été confiée au service de police judiciaire de Levallois-Perret. À ce stade, aucun suspect n’a été interpellé.