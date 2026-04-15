France : une femme juive victime d’une escroquerie à 200.000 euros sur fond de propos antisémites

Une femme juive de Levallois-Perret a été victime d’une escroquerie au faux coursier pour un préjudice de 200.000 euros, sur fond de propos à connotation antisémite.

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Police française
Police françaiseAP/Daniel Cole 2021 ©

Une habitante de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a été victime lundi d’une escroquerie particulièrement sophistiquée, mêlant hameçonnage et usurpation d’identité bancaire, pour un préjudice estimé à près de 200.000 euros, a rapporté&nbsp; Le Figaro. L’affaire pourrait également revêtir un caractère antisémite.

Le stratagème débute par un courriel frauduleux incitant la victime à reprogrammer la livraison d’un colis contre paiement. Peu après, un individu se présentant comme employé d’une banque la contacte pour l’informer qu’elle a été victime d’une escroquerie. Dans la foulée, il annonce l’envoi d’un coursier chargé de sécuriser ses moyens de paiement.

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Le scénario se déroule ensuite avec précision. Le faux coursier prend contact avec la victime et lui demande de ne plus utiliser son téléphone, afin d’éviter toute « interférence ». En début de soirée, il se présente à son domicile et obtient sa confiance. La victime lui remet alors sa carte bancaire découpée, mais également ses objets de valeur, notamment des bijoux estimés à 200.000 euros, censés être placés en sécurité.

Ce n’est qu’après le départ de l’escroc que la supercherie est révélée. Lors d’un bref appel, l’individu conclut par une phrase glaçante : « Free Palestine, on vous vaincra », laissant supposer une motivation idéologique liée à la confession juive de la victime.

La victime s’est rendue au commissariat dans la soirée pour déposer plainte. L’enquête a été confiée au service de police judiciaire de Levallois-Perret. À ce stade, aucun suspect n’a été interpellé.

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