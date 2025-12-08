France : une nourrice jugée pour avoir intoxiqué une famille juive, l'acte antisémite retenu

Une nourrice de 42 ans comparaîtra mardi devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir, selon l’accusation, versé des produits ménagers toxiques dans la nourriture et les boissons d’un couple juif de la région parisienne. Les faits, survenus en janvier 2024, seraient motivés par des préjugés antisémites, une circonstance aggravante retenue par le juge d’instruction.

Employée depuis deux mois par la famille, Leila Y., Algérienne sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), avait présenté une fausse carte d’identité belge pour être recrutée. Les premiers soupçons naissent lorsque la mère de famille détecte, dans plusieurs aliments et produits du quotidien, des odeurs et goûts anormaux : vin au parfum de produit ménager, démaquillant irritant, jus de raisin mousseux, pâtes altérées. La police découvre alors, dans diverses boissons et denrées, des substances toxiques pouvant provoquer de graves lésions digestives.

C’est le témoignage de la fille cadette, âgée de 5 ans, qui fait basculer l’enquête : l’enfant dit avoir vu la nourrice transvaser un liquide savonneux dans une bouteille d’alcool. Lors de la perquisition, l’employée se justifie maladroitement, déclarant qu’elle n’aurait "jamais dû travailler pour une juive" et évoquant un mélange de frustrations financières et de ressentiment. Si son avocate conteste la qualification antisémite, les investigations ont révélé des recherches portant sur la religion juive, ainsi que des publications liées au conflit israélo-palestinien.

Initialement poursuivie pour tentative d’empoisonnement, la nourrice l’est désormais pour administration de substances nuisibles, les analyses n’ayant pas démontré un risque mortel. Les avocats de la famille dénoncent toutefois un traitement judiciaire en deçà de la gravité des faits, rappelant le contexte d’envolée des actes antisémites en France depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

La mère, encore profondément marquée, décrit un foyer vivant depuis dans la peur : caméras installées dans la maison, angoisse permanente, sommeil perturbé. Ses enfants, âgés de 2, 5 et 7 ans au moment des faits, portent eux aussi les séquelles psychologiques. L’une s’est refermée sur elle-même, l’autre souffre de culpabilité pour ne pas avoir été présente. Tous ont compris qu’ils avaient été ciblés en raison de leur identité.

La famille espère que le procès mènera à l’expulsion de la prévenue, par crainte qu’elle ne "revienne nuire". Une manière, dit la mère, de tenter de retrouver un semblant de sécurité.