France : une restauratrice juive visée par des inscriptions antisémites, une enquête ouverte

Dans la commune de Saint-Jean-d’Angély, des affiches comportant des messages antisémites et anti-israéliens ont été placardées sur la vitrine d’un restaurant appartenant à une restauratrice juive, Dina Zerbib. Parmi les slogans relevés figurait notamment : « Israël est un peuple maudit ».

https://www.instagram.com/p/DXBwzshiIBn/?utm_source=ig_embed&ig_rid=27b0fdb3-7390-4920-b7b0-6ee644f216eb Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les faits, survenus au cours de la semaine écoulée, ont rapidement été relayés au sein de la communauté locale, provoquant choc et incompréhension dans cette ville habituellement paisible. La propriétaire de l’établissement, « Carottes et Gingembre », a découvert ces messages à l’ouverture de son restaurant et a immédiatement déposé plainte auprès des autorités. « Cela me donne la nausée », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux, annonçant également son intention d’engager des poursuites civiles contre les responsables.

L’affaire a suscité de nombreuses réactions de soutien, tant au niveau local qu’au sein des organisations juives. European Jewish Congress a dénoncé un « incident de haine préoccupant », tandis que plusieurs habitants ont exprimé leur solidarité avec la restauratrice.

Dans un message publié le lendemain, Dina Zerbib a remercié ceux qui l’ont soutenue, tout en critiquant l’absence de réaction claire de la maire de la commune. Elle estime que ce silence revient à légitimer de tels actes, appelant les responsables publics à condamner fermement toute manifestation d’antisémitisme.

Les autorités françaises ont ouvert une enquête, mais aucune interpellation n’a été annoncée à ce stade. Pour les observateurs, cet épisode s’inscrit dans un contexte plus large de recrudescence des actes antisémites en Europe occidentale.

Sacha Roytman, directeur d’une organisation de lutte contre l’antisémitisme, met en garde contre une dérive inquiétante : « Le marquage de commerces juifs par des messages de haine est un rappel glaçant des périodes les plus sombres de l’histoire ». Il dénonce également l’utilisation croissante d’une rhétorique anti-israélienne comme couverture à des actes antisémites visant directement des citoyens juifs.

Ce nouvel incident ravive ainsi les inquiétudes quant à la sécurité des communautés juives en France et à la nécessité d’une réponse ferme des autorités face à ces dérives.