Gad Elmaleh alerte sur la banalisation de l’antisémitisme en France

Très inquiet de la recrudescence des actes antisémites en France depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, Gad Elmaleh a dénoncé une dérive qu’il juge alarmante. Invité de Radio Classique, l’humoriste a évoqué une « banalisation » de l’antisémitisme, allant jusqu’à parler d’un phénomène désormais « normalisé » dans certains discours publics.

Selon lui, ce qui frappe le plus n’est pas seulement la montée des actes ou des propos haineux, mais la « malhonnêteté » de certains groupes ou responsables politiques qui, sous couvert de soutien à la cause palestinienne, instrumentaliseraient la situation. Sans citer explicitement de formation, Gad Elmaleh a fustigé un « opportunisme » qu’il juge « honteux » et « scandaleux », estimant que nombre de ces acteurs « n’en ont profondément rien à faire » du sort réel des Palestiniens.

L’artiste affirme, de son côté, tenter de porter « tous les jours un message de paix », mais déplore un climat où les amalgames prospèrent. « Là, on est dans une forme d’exploitation politique. C’est assez dégoûtant », a-t-il insisté.

Les chiffres confirment cette inquiétude. En 2024, 1 570 actes antisémites ont été recensés en France, selon les données du Crif, compilées à partir des plaintes enregistrées par le ministère de l’Intérieur et transmises au Service de protection de la communauté juive. Un niveau élevé qui nourrit l’alerte lancée par l’humoriste.