"Israël ne survivra pas 100 ans", affirme l'eurodéputée Rima Hassan

Invitée de l’émission de PDH dans un entretien publié samedi, l’eurodéputée insoumise Rima Hassan est longuement revenue sur ses confrontations passées avec les autorités israéliennes, évoquant des procédures judiciaires engagées à son encontre et "une interdiction de territoire pouvant aller jusqu’à cent ans".

« C’est la juge qui m’avait dit : vous allez être interdite de territoire pour 100 ans. Je lui ai répondu : Israël ne survivra pas 100 ans », affirme-t-elle, relatant une audience en Israël. Elle explique ne plus avoir le droit de se rendre « en Palestine jusqu’à la libération », expression qu’elle emploie à plusieurs reprises au cours de l’entretien.

Rima Hassan décrit également son passage en détention, évoquant un comportement volontairement provocateur à l’égard des forces de l’ordre israéliennes. Elle raconte s’adresser aux policiers depuis une fenêtre de sa cellule, les interpeller en arabe, frapper quotidiennement à la porte et multiplier les provocations verbales. « Il y avait un truc presque animal dans la confrontation avec Israël », confie-t-elle.

Parmi les scènes relatées, elle dit avoir exigé « de l’huile d’olive de Palestine » à un agent, « pour [ses] cheveux », assumant une posture de défiance constante face à la police et à l’armée israéliennes.

L’entretien aborde également les flottilles pour Gaza, son avenir politique et l’hypothèse d’un retrait de la vie publique après un éventuel second mandat, sans remise en cause des propos tenus ni contradiction notable sur le plateau.