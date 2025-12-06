Jean-Luc Mélenchon devant la commission d’enquête : "LFI n’acceptera jamais l’entrisme religieux"

Auditionné samedi par la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner d’éventuels liens entre mouvements politiques et réseaux islamistes, Jean-Luc Mélenchon a fermement rejeté toute accusation visant La France insoumise, affirmant que son mouvement « n’acceptera jamais l’entrisme religieux ». Selon lui, les auditions déjà menées « ont produit des documents qui nous innocentent absolument », rappelant qu’aucun responsable du renseignement entendu n’a mentionné de lien entre LFI et des groupes islamistes.

Le fondateur de LFI a défendu sa conception de la laïcité, « fondatrice » selon lui, tout en reconnaissant l’existence d’une « menace islamiste », qu’il distingue de l’islam et du terrorisme. Il a également rappelé que les auteurs d’un rapport sur l’entrisme des Frères musulmans n’avaient relevé aucune stratégie ciblant les partis politiques au niveau national.

Sur les manifestations pro-palestiniennes où des islamistes auraient été aperçus aux côtés d’élus LFI, Mélenchon a renvoyé ses détracteurs à leurs propres contradictions, évoquant la présence passée d’islamistes dans des cortèges opposés au mariage pour tous. Il a assuré n’avoir « aucune sympathie » pour le régime iranien, affirmant l’opposition de LFI à « tous les régimes théocratiques ».

Le dirigeant insoumis a longuement développé sa vision d’une laïcité « protectrice du culte » et garantie par la loi de 1905, affirmant avoir « renoncé à un anticléricalisme grossier ». Il a mis en garde contre les tentations de la droite et de l’extrême droite de réglementer les pratiques religieuses, notamment le port du voile dans la rue.

Face aux accusations d’antisémitisme portées par la députée Prisca Thévenot, Mélenchon a exprimé son « agacement », rappelant avoir aidé des juifs à quitter l’URSS dans sa jeunesse.