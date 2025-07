Julien Odoul (RN) demande le retrait de la Légion d’honneur de Moustafa Barghouti, personnalité politique palestinienne

Articles recommandés -

Dans une question écrite déposée à l’Assemblée nationale, le député Julien Odoul (Rassemblement National) a exhorté le Premier ministre à retirer la Légion d’honneur, décernée en 2010 à Moustafa Barghouti, personnalité politique palestinienne en raison de son soutien affiché au terrorisme islamiste.

Cette figure, promue officier de l’Ordre, est accusée d’avoir glorifié l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1 200 personnes, dont des Français, et l’enlèvement de 252 autres. Lors d’une intervention sur une chaîne libanaise, elle aurait qualifié ce jour de « glorieux » pour la « résistance palestinienne », le présentant comme une « réponse avec intérêts » aux actions des résidents israéliens et à la situation de la mosquée Al-Aqsa. Elle a également nié les viols et actes de torture documentés lors de cette attaque, malgré des preuves accablantes.

Julien Odoul souligne d’autres agissements troublants : un hommage public à Walid Dakka, membre du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), condamné pour l’enlèvement et le meurtre d’un jeune Israélien de 19 ans, ainsi qu’une proximité affichée avec Yahya Sinwar, chef du Hamas et architecte des attaques d’octobre 2023. Pour le député, ces positions ne relèvent pas de la liberté d’opinion, mais d’un soutien explicite à des crimes de masse, en contradiction flagrante avec les valeurs de la Légion d’honneur : universalité, mérite, paix et dignité humaine. Le député dénonce l’inaction des autorités françaises face à cette situation. Malgré une demande formelle du collectif des Français victimes du terrorisme, portée par son responsable Yohann Taïeb, le ministère des Affaires étrangères a rejeté la requête le 27 mai 2025, sans fournir de justification convaincante. Julien Odoul qualifie ce refus d’affront aux victimes françaises du 7 octobre et d’insulte à l’idéal républicain. Il presse le Premier ministre d’agir pour retirer cette distinction, jugeant son maintien « déshonorant » pour la France.