L’ambassadrice de la Palestine en France présente ses lettres de créance à l’Élysée

La reconnaissance de l’État de Palestine par la France franchit une étape symbolique majeure avec la remise des lettres de créance de Hala Abou-Hassira au président Emmanuel Macron. Dans une publication ce samedi sur X, la diplomate a annoncé avoir été officiellement accréditée en tant que première ambassadrice de l’État de Palestine en France, saluant «une occasion historique».

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Cette nomination intervient à la suite de la décision française de reconnaître officiellement l’État palestinien en septembre 2025.

Dans son message, Hala Abou-Hassira a rendu hommage au «peuple palestinien résilient» et réaffirmé les revendications de la cause palestinienne : le droit à l’autodétermination, la création d’un État «indépendant, viable et territorialement continu», ainsi que l’établissement de Jérusalem-Est comme capitale, dans les frontières du 4 juin 1967.