L’ambassadrice de la Palestine en France présente ses lettres de créance à l’Élysée
Hala Abou-Hassira a rendu hommage au «peuple palestinien résilient» et réaffirmé les revendications de la cause palestinienne.
La reconnaissance de l’État de Palestine par la France franchit une étape symbolique majeure avec la remise des lettres de créance de Hala Abou-Hassira au président Emmanuel Macron. Dans une publication ce samedi sur X, la diplomate a annoncé avoir été officiellement accréditée en tant que première ambassadrice de l’État de Palestine en France, saluant «une occasion historique».
https://x.com/i/web/status/2037841627545264548
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Cette nomination intervient à la suite de la décision française de reconnaître officiellement l’État palestinien en septembre 2025.
Dans son message, Hala Abou-Hassira a rendu hommage au «peuple palestinien résilient» et réaffirmé les revendications de la cause palestinienne : le droit à l’autodétermination, la création d’un État «indépendant, viable et territorialement continu», ainsi que l’établissement de Jérusalem-Est comme capitale, dans les frontières du 4 juin 1967.