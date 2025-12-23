La France élue à la présidence de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste en 2027

La France a été élue à l’unanimité à la présidence de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) pour l’année 2027. L’annonce a été faite par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui s’est félicité de ce résultat obtenu grâce à une mobilisation diplomatique soutenue.

https://x.com/i/web/status/2003510675889434884 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de la diplomatie française a salué le travail d'Isabelle Rome, ambassadrice pour les droits de l’Homme, ainsi que celui de l’ensemble des diplomates engagés dans cette démarche. Il a souligné l’importance particulière de cette élection dans un contexte marqué par une recrudescence mondiale des actes et discours antisémites depuis deux ans.

Jean-Noël Barrot a insisté sur le caractère essentiel du travail de mémoire autour de la Shoah, qu’il qualifie d’« acte de résistance » face à la haine anti-juive et au négationnisme. Préserver la mémoire de l’extermination des Juifs d’Europe et la transmettre aux jeunes générations constitue, selon lui, une responsabilité morale majeure pour les États et les sociétés démocratiques.

À l’appui de son propos, le ministre a cité Elie Wiesel, rappelant que l’oubli des victimes revient à « les tuer une deuxième fois ». Une référence destinée à souligner que, si nul n’est responsable des crimes passés hormis leurs auteurs, chacun porte une responsabilité dans la préservation de leur mémoire.

Se présentant comme un enfant de la Haute-Loire, territoire marqué par l’engagement des Justes du Chambon-sur-Lignon qui sauvèrent des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, Jean-Noël Barrot a affirmé qu’il prendrait toute sa part dans cette mission. La présidence française de l’IHRA en 2027 s’inscrira ainsi, selon lui, dans une continuité historique et morale forte, au service de la lutte contre l’antisémitisme et de la transmission de la mémoire de la Shoah.