"La France trop youpine" : un maire de Dordogne accusé d’antisémitisme après un commentaire sur l’Eurovision

Le maire d’Augignac (Dordogne), Bernard Bazinet, est au cœur d’une vive polémique après la publication d’un commentaire à caractère antisémite sur Facebook. Sous un article de Libération évoquant la participation d’Israël au prochain concours de l’Eurovision, l’élu socialiste a écrit : « Oui au boycott ! La France est trop youpine pour boycotter ! ». Le message, rapidement supprimé, a suscité une avalanche d’indignations sur les réseaux sociaux.

Contacté par les médias locaux, Bernard Bazinet reconnaît être l’auteur du commentaire et dit « regretter profondément » ses propos. Il affirme avoir « mal mesuré » la portée du terme utilisé : « Je ne partage pas du tout ce que j’ai écrit. Je n’avais pas conscience de la connotation historique et antisémite du mot. C’est une erreur de ma part. Je ne suis absolument pas antisémite. » Une défense qui peine à convaincre de nombreux internautes, dont certains réclament sa démission.

Au Parti socialiste, la stupeur domine. Sandrine Dubos, secrétaire fédérale du PS en Dordogne, se dit « atterrée » et annonce la saisine de la commission des conflits du parti : « Il y aura des sanctions, c’est évident. » Le maire est en effet adhérent socialiste depuis de nombreuses années.

La réaction des associations antiracistes ne s’est pas fait attendre. La LICRA Périgueux-Dordogne va déposer plainte contre l’élu, tout comme l’antenne nationale. Sa présidente, Betty Wieder, se dit « outrée » : « En 2025, entendre un maire utiliser un terme employé par les antisémites des années 40 est inadmissible. ‘Youpin’, c’est l’antisémitisme primaire. »