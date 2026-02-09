La Grande mosquée de Paris publie un guide pour concilier islam et sociétés laïques

La Grande mosquée de Paris publie ce mardi 10 février Musulmans en Occident, un guide de référence destiné à clarifier la place de la pratique musulmane dans les sociétés laïques, et en particulier en France. L’ouvrage, édité chez Albouraq, ambitionne de lutter contre les discours haineux, communautaires ou caricaturaux visant les musulmans, tout en affirmant la compatibilité entre foi islamique et engagement citoyen.

Fort de plus de 900 pages, le guide se veut à la fois pédagogique et accessible. Il entend répondre aux critiques récurrentes sur la présence de l’islam dans l’espace public et proposer un cadre clair permettant aux musulmans de vivre leur religion sans entrer en contradiction avec les principes de la laïcité. Le livre rappelle ainsi que la participation à la vie civique « s’accorde pleinement avec les fondements de l’islam ».

L’ouvrage aborde aussi bien les bases théologiques — le Coran, les compagnons du Prophète, la notion d’au-delà — que des questions concrètes du quotidien : consommation d’alcool, musique, avortement, alimentation halal ou règles du ramadan. Il s’adresse autant aux musulmans souhaitant approfondir leur pratique qu’aux non-musulmans désireux de mieux comprendre l’islam.

Un glossaire détaillé, également disponible en ligne, clarifie environ 200 notions souvent mal interprétées. Il rappelle notamment que le jihad signifie « effort » et qu’une fatwa correspond à un avis religieux ou juridique, et non à une condamnation. Le guide comprend également une charte de recommandations portant sur des sujets sensibles comme l’égalité hommes-femmes, le port du voile, la science ou le mariage civil, présenté comme préalable au mariage religieux.

Le projet repose sur un travail collectif associant imams et une commission civile composée d’une quatre-vingtaine de personnalités issues des mondes politique, intellectuel et culturel. De nombreuses auditions ont été menées afin d’identifier les points de friction entre expression religieuse et cadre républicain.

Présentant la laïcité comme « une chance pour les musulmans », le guide affirme que l’antisémitisme est contraire aux principes de l’islam et rejette toute violence ou contrainte religieuse, se voulant ainsi un outil de dialogue et d’apaisement dans le débat public.