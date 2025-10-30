Le député LFI David Guiraud devant la justice pour avoir traité Meyer Habib de "porc"

Ce jeudi, le député David Guiraud (LFI) comparaît devant la justice pour injure à caractère antisémite, après avoir traité l’ex-député Meyer Habib (LR) de « porc » lors d’une altercation survenue le 28 mai 2024 dans les couloirs de l’Assemblée nationale.

Ce jour-là, le climat politique s’était enflammé après que Sébastien Delogu (LFI) avait brandi un drapeau palestinien dans l’Hémicycle, dénonçant un « génocide à Gaza ». L’incident avait provoqué son exclusion et un tumulte prolongé jusqu’aux Quatre-Colonnes, où Guiraud et Habib s’étaient violemment opposés.

« J’ai été traité de porc à trois reprises », a rappelé Meyer Habib lundi sur i24NEWS, qualifiant ce moment de « l’un des plus durs de sa vie ». « C’est l’insulte antisémite la plus vieille du lexique des antisémites », a-t-il ajouté, rappelant qu’Alfred Dreyfus avait été affublé du même qualificatif.

L’ancien député, aujourd’hui très actif dans la lutte contre l’antisémitisme, espère une condamnation exemplaire : « J’espère que la justice reconnaîtra la gravité de ces propos. »

De son côté, David Guiraud a ironisé sur X : « J’irai présenter mes excuses aux cochons de France et d’ailleurs. » Le procès se tient à la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris.