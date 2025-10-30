Le député LFI David Guiraud devant la justice pour avoir traité Meyer Habib de "porc"
Près d’un an et demi après les faits, Meyer Habib espère que la justice reconnaîtra la gravité d’une insulte qu’il qualifie de « symbole millénaire de la haine antisémite ».
Ce jeudi, le député David Guiraud (LFI) comparaît devant la justice pour injure à caractère antisémite, après avoir traité l’ex-député Meyer Habib (LR) de « porc » lors d’une altercation survenue le 28 mai 2024 dans les couloirs de l’Assemblée nationale.
Ce jour-là, le climat politique s’était enflammé après que Sébastien Delogu (LFI) avait brandi un drapeau palestinien dans l’Hémicycle, dénonçant un « génocide à Gaza ». L’incident avait provoqué son exclusion et un tumulte prolongé jusqu’aux Quatre-Colonnes, où Guiraud et Habib s’étaient violemment opposés.
« J’ai été traité de porc à trois reprises », a rappelé Meyer Habib lundi sur i24NEWS, qualifiant ce moment de « l’un des plus durs de sa vie ». « C’est l’insulte antisémite la plus vieille du lexique des antisémites », a-t-il ajouté, rappelant qu’Alfred Dreyfus avait été affublé du même qualificatif.
L’ancien député, aujourd’hui très actif dans la lutte contre l’antisémitisme, espère une condamnation exemplaire : « J’espère que la justice reconnaîtra la gravité de ces propos. »
De son côté, David Guiraud a ironisé sur X : « J’irai présenter mes excuses aux cochons de France et d’ailleurs. » Le procès se tient à la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris.