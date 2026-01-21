Le député LFI Louis Boyard relaxé face à la plainte de Cyril Hanouna

Le député LFI Louis Boyard a été relaxé mercredi par le tribunal correctionnel de Paris, qui l’avait jugé pour diffamation à la suite d’une plainte déposée par l’animateur Cyril Hanouna. Les juges ont estimé que les propos incriminés relevaient du « débat d’idées » et de l’expression d’une opinion personnelle, déboutant ainsi le plaignant de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.

L’affaire remontait à une émission diffusée sur Touche pas à mon poste le 10 novembre 2022. Invité en tant que député, Louis Boyard avait critiqué les activités de plusieurs grandes fortunes françaises en Afrique, citant notamment Vincent Bolloré, actionnaire du groupe Canal+ et propriétaire de la chaîne C8. Il avait évoqué des pratiques économiques qu’il jugeait néfastes et fait référence à un contentieux lié à la déforestation au Cameroun.

Dans son jugement, la 17e chambre correctionnelle, spécialisée dans les affaires de presse, a souligné le contexte de forte tension de l’émission, marquée par de nombreuses interruptions. Elle a considéré que les déclarations du député s’inscrivaient dans un échange politique et ne constituaient pas une diffamation au sens pénal.

Le tribunal a également relevé que Cyril Hanouna ne pouvait invoquer une atteinte à sa déontologie journalistique, l’animateur ne se revendiquant pas lui-même journaliste. En février 2025, ce dernier avait d’ailleurs été condamné à 4 000 euros d’amende pour injures publiques envers Louis Boyard lors de la même émission.

L’avocate du député, Me Jade Dousselin, a salué « une nouvelle victoire », estimant que la plainte n’était qu’une réaction à la condamnation antérieure de l’animateur. À noter que C8 a cessé d’émettre sur la TNT en février 2025 après le non-renouvellement de sa fréquence par Arcom, à la suite de multiples sanctions financières.