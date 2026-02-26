Le meurtrier de Sarah Halimi placé en garde à vue pour vol à main armée et séquestration

Kobili Traoré, déclaré pénalement irresponsable pour le meurtre de Sarah Halimi en 2017, a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour vol à main armée et séquestration, selon des informations de TF1-LCI. Interné dans un hôpital psychiatrique du Val-de-Marne et bénéficiant de permissions de sortie, il a été interpellé avec trois autres suspects.

Les faits remontent au 27 janvier dernier. Un homme né en 1985 reçoit à son domicile du 16ᵉ arrondissement de Paris un jeune individu présenté par une connaissance. Peu après son arrivée, celui-ci ouvre la porte à deux complices au visage dissimulé. La victime est aspergée de gaz lacrymogène, violemment frappée puis contrainte d’assister à la fouille systématique de son appartement. Au cours de la séquestration, elle est brûlée avec une cigarette, attachée à une chaise et bâillonnée.

Les malfaiteurs repartent avec un butin composé notamment de montres de luxe, bracelets, pièces d’or, cartes bancaires, articles de maroquinerie et téléphones portables. Le préjudice est estimé à près de 100 000 euros.

L’enquête, confiée à la 2ᵉ division de police judiciaire de la préfecture de police sous l’autorité du parquet de Paris, a conduit à l’interpellation de quatre personnes. Parmi elles figure un homme né en 2002, déjà connu pour meurtre et stupéfiants, arrêté dans le même établissement psychiatrique que Kobili Traoré.

Après près de trente-cinq heures de garde à vue, les quatre suspects devaient être déférés ce jeudi soir devant le tribunal judiciaire de Paris, toujours selon TF1-LCI.