Le nouveau maire d'Avignon critique la place accordée à la cause palestinienne au festival

Le nouveau maire d’Avignon, Olivier Galzi, a exprimé ses réserves quant à la place qu’a occupée la cause palestinienne lors de la dernière édition du Festival d’Avignon. Intervenant sur France Inter, l’élu divers droite, ancien journaliste, a jugé que l’événement culturel avait été utilisé de manière excessive pour porter des messages politiques, au détriment de sa vocation artistique.

Selon lui, plusieurs prises de parole et tribunes organisées durant l’été précédent ont largement mis en avant la question palestinienne. Il affirme avoir été "choqué" par ce qu’il considère comme une instrumentalisation partielle du festival, estimant que celui-ci "n’est pas là pour sortir le drapeau palestinien".

Le maire a également évoqué un incident plus récent survenu lors de la présentation de la prochaine programmation, au cours duquel un drapeau palestinien aurait été brandi. D’après lui, le directeur du festival a réagi en faisant sortir la personne concernée, une décision qu’il juge appropriée.

Pour Olivier Galzi, le rôle de la culture doit rester celui d’un vecteur de rassemblement plutôt que de division. Ses déclarations interviennent dans un contexte de débats récurrents sur la politisation des événements culturels, en France comme ailleurs.