Le rappeur Freeze Corleone condamné à 15 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme

Le tribunal correctionnel de Nice a condamné lundi le rappeur Freeze Corleone à 15 mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 50.000 euros et d’une interdiction de séjour dans les Alpes-Maritimes pendant trois ans. Il a été reconnu coupable d’apologie du terrorisme, à l’issue d’un procès sensible mêlant enjeux judiciaires, artistiques et mémoriels.

Au cœur de l’affaire, une chanson intitulée Haaland, dont certaines paroles étaient soupçonnées de faire référence à l’attentat du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais à Nice, qui avait fait 86 morts. Plusieurs victimes ou proches de victimes s’étaient constitués parties civiles, dénonçant des propos jugés choquants et offensants à l’égard de la mémoire des disparus.

Absent à l’audience, le rappeur avait choisi de ne pas comparaître, selon son avocat, invoquant des menaces à son encontre et contestant les faits qui lui étaient reprochés. Lors des débats, le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende, dénonçant des paroles « provocatrices » sur fond idéologique jugé préoccupant.

La défense avait, de son côté, plaidé un « procès du style », estimant que l’affaire posait la question de la liberté d’expression dans le rap et de ses limites. Le tribunal a finalement rejeté ces arguments, retenant la qualification pénale d’apologie du terrorisme.

Sur le plan civil, une association a été jugée irrecevable, mais plusieurs parties civiles ont obtenu gain de cause. Le rappeur devra verser 2.800 euros de dommages et intérêts à chacune d’elles, ainsi que 700 euros au titre des frais de justice.