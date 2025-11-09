Le terroriste Salah Hamouri porte plainte contre Israël pour « déportation »

Cette plainte vise également la compagnie aérienne El Al

i24NEWS
i24NEWS
3 min
3 min
 ■ 
Le terroriste franco-palestinien Salah Hamouri donne une interview à l'AFP à Ramallah, en Cisjordanie, le 1er octobre 2020.
Le terroriste franco-palestinien Salah Hamouri donne une interview à l'AFP à Ramallah, en Cisjordanie, le 1er octobre 2020.ABBAS MOMANI / AFP

Le terroriste franco-Palestinien Salah Hamouri, expulsé par Israël en 2022, relance la confrontation sur le terrain judiciaire. Vendredi, il a déposé une plainte à Paris pour « déportation », visant directement les autorités israéliennes — et, fait inédit, la compagnie aérienne El Al.

Cette nouvelle action s’ajoute à une enquête déjà ouverte en France depuis l’été 2024 pour détention arbitraire et torture. Les avocats de Hamouri, William Bourdon et Vincent Brengarth, accusent Israël d’avoir mené une politique de « persécution et de ségrégation » à l’encontre de leur client, des faits qui, selon eux, pourraient être qualifiés de crimes de guerre.

Né à Jérusalem d’une mère française, Hamouri disposait d’un statut de résident permanent, réservé aux Palestiniens de la ville. En novembre 2022, les autorités israéliennes lui ont retiré ce statut pour « violation d’allégeance » avant de le renvoyer vers la France un mois plus tard. Une expulsion que l’intéressé présente comme une « déportation politique », destinée à faire taire une voix critique de l’occupation.

Les plaignants vont plus loin : ils mettent en cause la compagnie El Al, accusée d’avoir « contribué matériellement » à ce transfert en embarquant Hamouri « menotté aux mains et aux pieds » sous escorte policière. L’entreprise, selon eux, aurait ainsi pris part au « crime de déportation ». Des magistrats et responsables politiques israéliens ayant validé la mesure figurent également dans la plainte.

Salah Hamouri, 39 ans, n’en est pas à son premier affrontement avec la justice israélienne. Arrêté en 2005, il avait été condamné trois ans plus tard à sept ans de prison pour avoir participé à un projet d’attentat contre l'ancien grand rabbin Ovadia Yossef, fondateur du parti ultra-orthodoxe Shass. Il avait retrouvé la liberté en 2011 dans le cadre de l’échange de prisonniers ayant permis la libération du soldat Gilad Shalit.

Video poster
Bruxelles : une université accueillera Salah Hamouri

Aujourd’hui installé en France, Hamouri présente sa démarche comme un combat au nom du droit international. « Les responsables politiques de ma déportation doivent en répondre », a-t-il déclaré, appelant Paris à défendre « les droits d’un citoyen français violés par un État d’occupation ».

Son expulsion avait été dénoncée à l’époque par la diplomatie française comme « contraire au droit », et qualifiée de « crime de guerre » par le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme. Pour Hamouri, cette plainte vise autant à obtenir justice qu’à alerter sur « la mécanique d’expulsion systématique » visant, selon lui, les Palestiniens de Jérusalem.

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires