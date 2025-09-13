"Les homosexuels qui défendent 'Free Palestine', qu'ils aillent faire un tour à Gaza" (Michel Onfray)

Articles recommandés -

Lors de l’émission "Face à Michel Onfray" sur Cnews, le philosophe a vivement réagi ce samedi aux images de la manifestation du 10 septembre, notamment au meeting de Jean-Luc Mélenchon à Lille. Selon lui, ces rassemblements ont mis en avant des drapeaux palestiniens en nombre, reléguant au second plan le drapeau français.

https://x.com/i/web/status/1966828245917057198 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Michel Onfray a dénoncé ce qu’il considère comme une incohérence. « On nous parle de liberté et d’égalité, mais ces manifestations mettent en avant des territoires où règnent l’homophobie, l’antisémitisme, la misogynie et la phallocratie », a-t-il déclaré, visant directement le Hamas et le régime en place à Gaza.

Le philosophe a interpellé les militants pro-palestiniens : « Les homosexuels qui défilent pour Free Palestine devraient essayer de brandir un drapeau LGBT à Gaza. » Il a souligné l’impossibilité actuelle de se rendre sur place, tout en rappelant que « la politique menée dans ces territoires est éminemment hostile aux libertés fondamentales ». Pour Michel Onfray, ces images traduisent un rejet de la France et de ses valeurs. Il a notamment réagi au témoignage d’une femme affirmant avoir été évincée d’un cortège pour avoir brandi un drapeau tricolore, à qui un manifestant aurait rétorqué qu’il fallait être « internationaliste ».

En conclusion, le philosophe a dénoncé « une hypocrisie » et accusé une partie de la gauche radicale de soutenir des causes contraires aux principes qu’elle prétend défendre, en particulier l’égalité et la liberté.