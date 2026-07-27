Levallois : une dizaine de Sifrei Torah volés lors d'un cambriolage

Un vol de Sifrei Torah (parchemins) a été commis dans la nuit de dimanche à lundi au Centre communautaire de Levallois (CCL). Selon les premiers éléments, entre dix et douze rouleaux de la Torah ont été dérobés lors d'une intrusion ciblée.

D'après les premières constatations, deux individus cagoulés se sont introduits dans les locaux par effraction, en passant par le toit, avant de s'emparer rapidement des objets sacrés et de prendre la fuite.

https://x.com/i/web/status/2081711229220147498 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Alerté dès la découverte des faits, le Service de protection de la communauté juive (SPCJ) a procédé à une fouille complète des locaux afin de s'assurer de l'absence de toute menace résiduelle. Les services spécialisés de déminage sont ensuite intervenus, conformément aux procédures en vigueur.

L'enquête se poursuit. Les policiers effectuent les constatations, auditionnent les témoins et exploitent les images de vidéoprotection. Selon les premières informations, un véhicule susceptible d'avoir été utilisé par les auteurs a été identifié.

Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que les cambrioleurs ont agi de manière préparée et ciblée. Les enquêteurs privilégient notamment la piste d'un repérage préalable des lieux, voire d'une connaissance de la configuration du bâtiment, tout en précisant qu'aucune hypothèse n'est écartée à ce stade.

Le SPCJ indique rester en contact étroit avec les responsables de la communauté ainsi qu'avec les services d'enquête et affirme qu'il communiquera sur toute évolution significative de l'affaire.