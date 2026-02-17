Marseille : les lettres recouvertes aux couleurs de la Palestine, trois interpellations

Les célèbres lettres « Marseille », visibles depuis l’autoroute A55, ont été dégradées dans la nuit de lundi à mardi et repeintes aux couleurs du drapeau palestinien. Les auteurs ont également inscrit le slogan « Free Palestine » sur ces installations emblématiques situées au parc Foresta. Trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte par la police.

Selon une source proche du dossier, l’action serait le fait d’un collectif proche de la cause palestinienne. Le geste viserait à dénoncer le jumelage entre la cité phocéenne et la ville israélienne d’Haïfa. Ce jumelage fait l’objet de critiques récurrentes lors de manifestations propalestiniennes organisées ces derniers mois à Marseille.

Le maire, Benoît Payan, s’est jusqu’à présent opposé à toute remise en cause de cet accord. Face aux pressions, il avait annoncé un jumelage avec la ville de Bethléem, en Cisjordanie, une décision que l’opposition municipale de droite avait qualifiée d’initiative essentiellement symbolique.

La candidate Martine Vassal a fermement condamné l’acte, dénonçant un vandalisme portant atteinte aux symboles de la ville. De son côté, la municipalité a rappelé son attachement à la paix tout en affirmant que les monuments marseillais ne sauraient devenir des supports de confrontation politique.

Installées en 2016 pour promouvoir une série télévisée, les lettres doivent prochainement être acquises par la Ville, qui a indiqué vouloir procéder rapidement à l’effacement des inscriptions.